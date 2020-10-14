Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.673.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 05:28
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 88.0.673.0. Как вы можете видеть, это первая сборка из основной версии 88, и это очень особенная сборка, потому что она знаменует собой первый релиз для Linux в Dev Сhannel! Для получения всех подробностей см. https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/20/microsoft-edge-dev-linux/. За последнюю неделю у Microsoft также было много других интересных новостей:
• Во-первых, для веб-разработчиков Microsoft объявила об общедоступности WebView2! Этот релиз специально предназначен для версии API C/C ++; API .NET и WinUI скоро появятся. Для получения всех подробностей см. https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/19/edge-webview2-general-availability/;
• В том же духе Microsoft также объявила, что изменения Extension Manifest v3 теперь доступны в Edge, чтобы разработчики расширений могли начать тестирование с: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/14/extension-manifest-chromium-edge/.У Microsoft также есть ссылка, которая содержит всю нашу информацию об этом: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/manifest-v3-changes-are-now-available-in-microsoft-edge/m-p/1780254;
• Для ИТ-специалистов у компании есть краткий обзор всего, что она анонсировали на Ignite в этом году: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/15/icymi-edge-ignite-2020/. Поскольку это месяц национальной кибербезопасности, Microsoft особенно сосредоточена на том, что Microsoft Edge — это больше, чем Google Chrome для бизнеса на Windows 10! А если вам нужен контент для ваших собственных объявлений о развертывании Edge, у Microsoft есть несколько новых видео, шаблонов электронной почты и многое другое: https://techcommunity.microsoft.com/t5/enterprise/microsoft-edge-user-content-for-communication-and-training/m-p/1777822;
• После того, как Microsoft объявила об этом на прошлой неделе, компания предоставила обзор нового меню «Избранное»: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-the-new-favorites-experience-in-microsoft-edge/m-p/1780521;
• Наконец, Microsoft приглашает вас принять участие в следующем Insider Spotlight! Подробности здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/calling-all-edge-insiders-want-to-be-in-an-insider-spotlight/m-p/1781526;
Добавлены функции:
• Теперь можно сделать снимок экрана веб-страницы и добавить к нему рукописный ввод;
• Добавлена дополнительная информация об ошибках на вкладках, когда происходит их сбой из-за конфликта песочницы;
• Улучшена поддержка единого входа на Mac;
• Добавлена политика управления для управления Edge Shopping Assistant. Обратите внимание, что обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления для настройки того, как URL-адреса копируются из Edge. Обратите внимание, что обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления для предотвращения автоматического перенаправления несовместимых веб-сайтов с Internet Explorer на Edge. Обратите внимание, что эта политика специально запрещает установку компонента в Internet Explorer, необходимого для перенаправления, а обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления для управления автоматическим перенаправлением несовместимых веб-сайтов из Internet Explorer в Edge. Обратите внимание, что это перенаправление включено по умолчанию, а обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления, позволяющая скрыть информационное диалоговое окно, которое отображается при первом автоматическом перенаправлении с несовместимого веб-сайта в Internet Explorer на Edge. Обратите внимание, что скрытие этого всплывающего окна также отключает автоматический импорт пользовательских данных из Internet Explorer в Edge, а обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Политика управления устарела, чтобы позволить WebDriver переопределять несовместимые политики;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой запрос на восстановление вкладок не отображался, когда Edge автоматически закрывался из-за перезапуска или выключения устройства;
• Исправлена проблема, из-за которой прикрепление файла во время отправки отзыва иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлен сбой при установке веб-сайта в качестве приложения;
• Исправлено зависание при открытии браузера;
• Исправлено зависание при закрытии браузера;
• Исправлено зависание при отключении расширения;
• Исправлено зависание при открытии веб-сайта, установленного как приложение;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой очистка данных размещенного приложения при закрытии браузера также очищала файлы cookie;
• Исправлена проблема, из-за которой файлы «default.log» иногда создавались в различных видимых пользователю местах на устройстве;
• Исправлена проблема, из-за которой папки в меню «Избранное» не запоминали, что они были открыты ранее;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, установленные как приложения, иногда использовали слишком большие иконки в меню Пуск;
• Исправлена проблема, из-за которой поля формы в некоторых PDF-файлах не могли быть заполнены;
• Исправлена проблема, из-за которой выпадающие списки на веб-страницах иногда нельзя было использовать или закрыть;
• Исправлена проблема, из-за которой перетаскивание ссылки в полосу вкладок для открытия новой вкладки не работало в полноэкранном режиме, потому что Shy UI не отображался. Обратите внимание, что это было исправлено только для пользователей мыши, а для пользователей сенсорного экрана все еще необходимо исправление;
• Исправлена проблема, из-за которой сайты, которые должны открываться в режиме IE, иногда открывались в обычных вкладках;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговые окна на вкладках режима IE иногда препятствовали использованию других окон Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии вкладки режима IE иногда открывался полный Internet Explorer;
Известные проблемы:
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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