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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.673.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 05:28
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.673.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 88.0.673.0. Как вы можете видеть, это первая сборка из основной версии 88, и это очень особенная сборка, потому что она знаменует собой первый релиз для Linux в Dev Сhannel! Для получения всех подробностей см. https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/20/microsoft-edge-dev-linux/. За последнюю неделю у Microsoft также было много других интересных новостей:

• Во-первых, для веб-разработчиков Microsoft объявила об общедоступности WebView2! Этот релиз специально предназначен для версии API C/C ++; API .NET и WinUI скоро появятся. Для получения всех подробностей см. https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/19/edge-webview2-general-availability/;
• В том же духе Microsoft также объявила, что изменения Extension Manifest v3 теперь доступны в Edge, чтобы разработчики расширений могли начать тестирование с: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/14/extension-manifest-chromium-edge/.У Microsoft также есть ссылка, которая содержит всю нашу информацию об этом: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/manifest-v3-changes-are-now-available-in-microsoft-edge/m-p/1780254;
• Для ИТ-специалистов у компании есть краткий обзор всего, что она анонсировали на Ignite в этом году: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/15/icymi-edge-ignite-2020/. Поскольку это месяц национальной кибербезопасности, Microsoft особенно сосредоточена на том, что Microsoft Edge — это больше, чем Google Chrome для бизнеса на Windows 10! А если вам нужен контент для ваших собственных объявлений о развертывании Edge, у Microsoft есть несколько новых видео, шаблонов электронной почты и многое другое: https://techcommunity.microsoft.com/t5/enterprise/microsoft-edge-user-content-for-communication-and-training/m-p/1777822;
• После того, как Microsoft объявила об этом на прошлой неделе, компания предоставила обзор нового меню «Избранное»: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-the-new-favorites-experience-in-microsoft-edge/m-p/1780521;
• Наконец, Microsoft приглашает вас принять участие в следующем Insider Spotlight! Подробности здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/calling-all-edge-insiders-want-to-be-in-an-insider-spotlight/m-p/1781526;

Добавлены функции:

• Теперь можно сделать снимок экрана веб-страницы и добавить к нему рукописный ввод;
• Добавлена дополнительная информация об ошибках на вкладках, когда происходит их сбой из-за конфликта песочницы;
• Улучшена поддержка единого входа на Mac;
• Добавлена политика управления для управления Edge Shopping Assistant. Обратите внимание, что обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления для настройки того, как URL-адреса копируются из Edge. Обратите внимание, что обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления для предотвращения автоматического перенаправления несовместимых веб-сайтов с Internet Explorer на Edge. Обратите внимание, что эта политика специально запрещает установку компонента в Internet Explorer, необходимого для перенаправления, а обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления для управления автоматическим перенаправлением несовместимых веб-сайтов из Internet Explorer в Edge. Обратите внимание, что это перенаправление включено по умолчанию, а обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Добавлена политика управления, позволяющая скрыть информационное диалоговое окно, которое отображается при первом автоматическом перенаправлении с несовместимого веб-сайта в Internet Explorer на Edge. Обратите внимание, что скрытие этого всплывающего окна также отключает автоматический импорт пользовательских данных из Internet Explorer в Edge, а обновления документации и административных шаблонов еще не внесены;
• Политика управления устарела, чтобы позволить WebDriver переопределять несовместимые политики;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой запрос на восстановление вкладок не отображался, когда Edge автоматически закрывался из-за перезапуска или выключения устройства;
• Исправлена проблема, из-за которой прикрепление файла во время отправки отзыва иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлен сбой при установке веб-сайта в качестве приложения;
• Исправлено зависание при открытии браузера;
• Исправлено зависание при закрытии браузера;
• Исправлено зависание при отключении расширения;
• Исправлено зависание при открытии веб-сайта, установленного как приложение;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой очистка данных размещенного приложения при закрытии браузера также очищала файлы cookie;
• Исправлена проблема, из-за которой файлы «default.log» иногда создавались в различных видимых пользователю местах на устройстве;
• Исправлена проблема, из-за которой папки в меню «Избранное» не запоминали, что они были открыты ранее;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, установленные как приложения, иногда использовали слишком большие иконки в меню Пуск;
• Исправлена проблема, из-за которой поля формы в некоторых PDF-файлах не могли быть заполнены;
• Исправлена проблема, из-за которой выпадающие списки на веб-страницах иногда нельзя было использовать или закрыть;
• Исправлена проблема, из-за которой перетаскивание ссылки в полосу вкладок для открытия новой вкладки не работало в полноэкранном режиме, потому что Shy UI не отображался. Обратите внимание, что это было исправлено только для пользователей мыши, а для пользователей сенсорного экрана все еще необходимо исправление;
• Исправлена проблема, из-за которой сайты, которые должны открываться в режиме IE, иногда открывались в обычных вкладках;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговые окна на вкладках режима IE иногда препятствовали использованию других окон Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии вкладки режима IE иногда открывался полный Internet Explorer;

Известные проблемы:

• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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