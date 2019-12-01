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Функция Meet Now теперь доступна большему количеству пользователей Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:42
  • Просмотров: 179

Две недели назад Microsoft выпустила обновление KB4580364, которое добавило функцию Meet Now в Windows 10.

Функция Meet Now позволяет вам начать видеоконференцию Skype без учетной записи Skype, создав ссылку, которую вы можете отправить людям, которым хотите позвонить. Если у другого человека не установлен Skype, он все равно может получить доступ к услуге через браузер.

Ресурс WindowsUnited сообщил, что эта функция теперь более широко развёртывается среди пользователей Windows 10.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsunited.de
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