Пользователи Microsoft Edge Canary и Dev получили поддержку текстовых комментариев в PDF-файлах
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:30
- Просмотров: 106
Microsoft Edge Canary и Dev получили поддержку текстовых комментариев в PDF-файлах. Напомню, что Microsoft постепенно переносит функции устаревшего Microsoft Edge в новый Microsoft Edge.
Теперь пользователи могут открывать PDFфайлы в Edge и выделять части PDF-файла, чтобы добавить текстовую заметку из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши для выделенного текста. Комментарии, похожие на стикеры, можно легко удалить прямо из поля для комментариев с помощью иконки удаления. Кроме того, пользователи могут не только добавить комментарий, выбрав новую строку текста, но и непосредственно щелкнуть правой кнопкой мыши по уже выделенному тексту в PDF-файле. После добавления заметки появляется небольшая иконка комментария, на которую можно навести указатель мыши, чтобы прочитать комментарий.
Microsoft заявила, что добавила эту функцию благодаря отзывам пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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