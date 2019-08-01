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Edge Сanary теперь может загружать обновления через лимитированные соединения

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:00
  • Просмотров: 60
Edge Сanary теперь может загружать обновления через лимитированные соединения

Microsoft Edge Canary теперь может загружать обновления через лимитированные соединения. Эта функция доступна в Microsoft Edge Canary Build 89.0.726.0.

Как включить новую функцию в Microsoft Edge Canary

1. Запустите браузер Edge.
2. Щелкните раздел «…» и выберите Настройки.
3. Выберите «О Microsoft Edge».
4. Переключите параметр «Загружать обновления через лимитированные соединения».



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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