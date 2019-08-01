Edge Сanary теперь может загружать обновления через лимитированные соединения
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:00
- Просмотров: 60
Microsoft Edge Canary теперь может загружать обновления через лимитированные соединения. Эта функция доступна в Microsoft Edge Canary Build 89.0.726.0.
Как включить новую функцию в Microsoft Edge Canary
1. Запустите браузер Edge.
2. Щелкните раздел «…» и выберите Настройки.
3. Выберите «О Microsoft Edge».
4. Переключите параметр «Загружать обновления через лимитированные соединения».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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