Microsoft выпустила PowerToys 0.31.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:08
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.31.1.
Вот полный список исправлений:
Общие
• Инструмент отчетов об ошибках и улучшенное ведение журнала теперь добавлены в наш системный трей;
• Добавлено в CodeQL и другие улучшения CI;
• Спецификация OOBE должна быть завершена;
Прогресс ARM64
• Обновление .NET Core для баз кода, контролируемых командой PowerToys, завершено. У Microsoft по-прежнему есть две внешние зависимости, которые являются .NET Framework, которые необходимо обновить;
Color Picker
• Исправления ошибок в редакторе;
FancyZones
• Оптимизированный, упрощенный пользовательский интерфейс;
• Темный режим для редактора;
• Некоторые настройки (например, количество зон, настройки расстояния) теперь могут быть установлены для отдельных макетов;
• Исправления ошибок;
File explorer
• Исправлена ошибка SVG в OneDrive;
• SVG масштабируются соответствующим образом при наличии окна просмотра;
• Улучшено качество миниатюр SVG;
PowerToys Run
• Плагин управления сервисом (перезапуск, остановка, ...);
• Плагин ключа реестра;
• Плагин системных действий (перезагрузка, блокировка, ...);
• В калькулятор добавлены гиперболические функции;
• Исправления иконок при запуске в некоторых темах;
• Удалены ненужные зависимости;
• Исправления ошибок;
Installer
• По умолчанию .NET Core 3.1.11;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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