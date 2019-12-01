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Microsoft выпустила PowerToys 0.31.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:08
  • Просмотров: 4

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.31.1.

Вот полный список исправлений:

Общие

• Инструмент отчетов об ошибках и улучшенное ведение журнала теперь добавлены в наш системный трей;
• Добавлено в CodeQL и другие улучшения CI;
• Спецификация OOBE должна быть завершена;

Прогресс ARM64

• Обновление .NET Core для баз кода, контролируемых командой PowerToys, завершено. У Microsoft по-прежнему есть две внешние зависимости, которые являются .NET Framework, которые необходимо обновить;

Color Picker

• Исправления ошибок в редакторе;

FancyZones

• Оптимизированный, упрощенный пользовательский интерфейс;
• Темный режим для редактора;
• Некоторые настройки (например, количество зон, настройки расстояния) теперь могут быть установлены для отдельных макетов;
• Исправления ошибок;

File explorer

• Исправлена ошибка SVG в OneDrive;
• SVG масштабируются соответствующим образом при наличии окна просмотра;
• Улучшено качество миниатюр SVG;

PowerToys Run

• Плагин управления сервисом (перезапуск, остановка, ...);
• Плагин ключа реестра;
• Плагин системных действий (перезагрузка, блокировка, ...);
• В калькулятор добавлены гиперболические функции;
• Исправления иконок при запуске в некоторых темах;
• Удалены ненужные зависимости;
• Исправления ошибок;

Installer

• По умолчанию .NET Core 3.1.11;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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