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Microsoft выпустила PowerToys 0.27

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:16
  • Просмотров: 126

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.27.

Вот полный список улучшений:

General

• Улучшения установщика, включая темный режим;
• Исправлено большое количество проблем с доступностью;
• Работа над локализацией;

Color Picker

• Обновленный интерфейс и новый опыт работы редактора, выполненный @martinchrzan и @niels9001;

FancyZones

• Опыт редактора с несколькими мониторами теперь значительно улучшен, чтобы его можно было обнаружить;
• Зоны забываются при перезагрузке;
• Добавлена возможность не иметь макета;

Image Resizer

• Обновленный интерфейс;

PowerToys Run

• Удалены неиспользуемые зависимости;

PowerRename

• Добавлена поддержка Lookbehind через библиотеку Boost;

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
github.com
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