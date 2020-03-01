Microsoft выпустила PowerToys 0.27
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:16
- Просмотров: 126
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.27.
Вот полный список улучшений:
General
• Улучшения установщика, включая темный режим;
• Исправлено большое количество проблем с доступностью;
• Работа над локализацией;
Color Picker
• Обновленный интерфейс и новый опыт работы редактора, выполненный @martinchrzan и @niels9001;
FancyZones
• Опыт редактора с несколькими мониторами теперь значительно улучшен, чтобы его можно было обнаружить;
• Зоны забываются при перезагрузке;
• Добавлена возможность не иметь макета;
Image Resizer
• Обновленный интерфейс;
PowerToys Run
• Удалены неиспользуемые зависимости;
PowerRename
• Добавлена поддержка Lookbehind через библиотеку Boost;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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