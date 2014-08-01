Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.69.76.49
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:54
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Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.69.76.49.
Что нового?
• Представление аватара последнего сообщения в небольшом круге над иконкой группового чата, чтобы вы могли легко увидеть, кто написал последнее сообщение. Если вы хотите включить/выключить его, просто перейдите в настройки внешнего вида;
• Добавлена поддержка покупки номеров Skype в клиенте на iOS. В настоящее время доступно для номеров Skype в США и Великобритании;
• Обновление до Electron 11 для улучшения общей производительности и исправления некоторых ошибок, вызванных предыдущей версией Electron;
• Улучшена производительность запуска Skype для Windows;
• Улучшения уведомлений iOS 13;
Что исправлено?
• Проблемы с обновлением Skype на macOS Big Sur;
• Двойное количество значков на иконке панели задач;
• Проблемы с покупкой кредита/подписки Skype;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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