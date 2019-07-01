Microsoft Edge получает больше возможностей по настройке и выбору тем
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:05
- Просмотров: 207
Microsoft работает над тем, чтобы лучше раскрыть возможности тематизации в браузере Edge.
Компания добавила флаг для Edge под названием «Enable picker for colour based themes».
Флаг добавляет новый выбор цвета темы в настройках внешнего вида Edge.
Старый вид
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Новый вид
Новый инструмент для выбора темы включает в себя 13 цветовых тем и добавляет заметную ссылку на темы в Chrome Web Store.
Новый флаг доступен в последних сборках Edge Canary и Edge Dev.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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