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Microsoft Edge получает больше возможностей по настройке и выбору тем

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:05
  • Просмотров: 207

Microsoft работает над тем, чтобы лучше раскрыть возможности тематизации в браузере Edge.

Компания добавила флаг для Edge под названием «Enable picker for colour based themes».



Флаг добавляет новый выбор цвета темы в настройках внешнего вида Edge.


Старый вид



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Новый вид


Новый инструмент для выбора темы включает в себя 13 цветовых тем и добавляет заметную ссылку на темы в Chrome Web Store.





Новый флаг доступен в последних сборках Edge Canary и Edge Dev.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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