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Microsoft работает над собственной версией групп вкладок в Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:48
  • Просмотров: 221

Microsoft работает над собственной версией групп вкладок в Edge, которая называется «Рабочие области».

Подобно группам вкладок, пользователи смогут создавать рабочую область и добавлять в неё вкладки.


Нажмите на изображение для демонстрации


После этого группы будут доступны через иконку «W» на панели вкладок.

Microsoft работает над собственной версией групп вкладок в Edge



Однако, в отличие от групп вкладок, кажется, что каждая рабочая область рассматривается больше как виртуальный рабочий стол, чем просто способ группировки вкладок, что, вероятно, сделает эту функцию непопулярной из-за более высокой когнитивной нагрузки.

Что хорошо в реализации Microsoft, так это то, что рабочие области автоматически сохраняются между сессиями, если вы явно не закроете их.


Нажмите на изображение для демонстрации


В настоящее время эта функция доступна в Edge Canary, но только для некоторых пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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