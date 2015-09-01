Microsoft работает над собственной версией групп вкладок в Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:48
- Просмотров: 221
Microsoft работает над собственной версией групп вкладок в Edge, которая называется «Рабочие области».
Подобно группам вкладок, пользователи смогут создавать рабочую область и добавлять в неё вкладки.
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После этого группы будут доступны через иконку «W» на панели вкладок.
Однако, в отличие от групп вкладок, кажется, что каждая рабочая область рассматривается больше как виртуальный рабочий стол, чем просто способ группировки вкладок, что, вероятно, сделает эту функцию непопулярной из-за более высокой когнитивной нагрузки.
Что хорошо в реализации Microsoft, так это то, что рабочие области автоматически сохраняются между сессиями, если вы явно не закроете их.
Нажмите на изображение для демонстрации
В настоящее время эта функция доступна в Edge Canary, но только для некоторых пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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