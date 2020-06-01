Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.985 и 19042.985

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:55
  • Просмотров: 85

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.985 и 19042.985.

Вот полный список исправлений:

• Это обновление улучшает качество стека обслуживания, который является компонентом, устанавливающим обновления Windows. Обновления стека обслуживания (SSU) гарантируют, что у вас есть устойчивый и надежный стек обслуживания, чтобы ваши устройства могли получать и устанавливать обновления Microsoft.
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, the Windows Kernel, Windows Media, the Microsoft Scripting Engine и Windows Silicon Platform;

Узнать список исправлений для других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.685

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.685

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.572

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.572

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.450 (20H2)

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.450 (20H2)

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.450

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.450

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.329

Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.329




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+7  
Новостей: 13302
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10059