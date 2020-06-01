Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.985 и 19042.985
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:55
- Просмотров: 85
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.985 и 19042.985.
Вот полный список исправлений:
• Это обновление улучшает качество стека обслуживания, который является компонентом, устанавливающим обновления Windows. Обновления стека обслуживания (SSU) гарантируют, что у вас есть устойчивый и надежный стек обслуживания, чтобы ваши устройства могли получать и устанавливать обновления Microsoft.
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, the Windows Kernel, Windows Media, the Microsoft Scripting Engine и Windows Silicon Platform;
Узнать список исправлений для других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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