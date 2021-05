Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.985 и 19042.985.Вот полный список исправлений:• Это обновление улучшает качество стека обслуживания, который является компонентом, устанавливающим обновления Windows. Обновления стека обслуживания (SSU) гарантируют, что у вас есть устойчивый и надежный стек обслуживания, чтобы ваши устройства могли получать и устанавливать обновления Microsoft.• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, the Windows Kernel, Windows Media, the Microsoft Scripting Engine и Windows Silicon Platform;Узнать список исправлений для других версий Windows 10 можно здесь