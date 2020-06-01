Miceosoft улучшит функцию Password Monitor в Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:57
- Просмотров: 146
Microsoft обновит функцию Password Monitor в Edge, добавив несколько изящных функций, которые помогают пользователям отслеживать ненадежные, повторно используемые и утёкшие пароли.
Microsoft недавно обновила страницу дорожной карты функций, включив в нее подробности, связанные с этой функцией. Microsoft отмечает, что обновлённая функция будет предупреждать пользователей, когда их пароли «ненадежны и/или повторно используются в разных учетных записях».
Начиная с Microsoft Edge v.91, мы будем сообщать вам, какие из ваших паролей являются ненадежными и/или повторно используются для разных учетных записей. Это позволит вам быть в курсе вашей безопасности в Интернете.
Пользователь под ником «u/Leopeva64-2» опубликовал GIF-файл, показывающий эту функцию в действии. После включения Edge отобразит панель работоспособности рядом с сохраненными паролями. Панель покажет работоспособность пароля и может уменьшиться, если пароль будет повторно использован или утечка произошла в результате нарушения данных.
Нажмите на изображение для демонстрации
Более того, Microsoft позволит пользователям сортировать пароли по алфавиту или по состоянию. Пользователи Edge также могут фильтровать пароли, чтобы отображать только повторно используемые, утёкшие или ненадежные пароли.
Согласно дорожной карте функций, обновленная функция Password Monitor должна быть развернута в мае 2021 года. Однако Microsoft еще не обновила Edge Stable до версии 91, поэтому вам, возможно, придется подождать, чтобы опробовать эти изменения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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