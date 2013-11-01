Microsoft Edge Canary теперь позволяет добавлять текст в PDF-документы
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:25
- Просмотров: 120
Microsoft начала тестировать новое обновление для браузера Edge, которое позволит пользователям добавлять текст в файлы PDF, открытые в браузере. Функция постепенно развертывается в последних сборках Edge Canary.
На сегодняшний день встроенный PDF reader в Microsoft Edge позволяет пользователям и просматривать документы и аннотировать их рукописным вводом и выделением непосредственно в браузере. Тем не менее, пользователи должны полагаться на некоторые сторонние приложения (например, Adobe Acrobat Reader) для внесения незначительных исправлений в свои файлы. Это может измениться в ближайшее время, так как Microsoft планирует выпустить функцию «Добавить текст», которая должна облегчить редактирование PDF-файлов для пользователей.
Чтобы попробовать эту функцию, пользователям нужно будет открыть PDF-документ в браузере и нажать опцию «Добавить текст», которая находится рядом с инструментом «Читать вслух». Кроме того, пользователи также могут щелкнуть правой кнопкой мыши по любой части документа, а затем выбрать опцию «Добавить текст» в контекстном меню. Пользователи также смогут изменять цвет текста, увеличивать/уменьшать размер шрифта или интервал, а также удалять текстовую заметку, если это необходимо.
Однако функция имеет определенные ограничения. В настоящее время нельзя выделять текст жирным шрифтом, курсивом или подчеркиванием и изменять стиль шрифта.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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