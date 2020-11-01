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AdDuplex: May 2021 Update установлено на 38.1% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:35
  • Просмотров: 125

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 O20U (20H2) установлено на 36.1% ПК, а Windows 10 М21U – на 38.1% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 14.5% и 4.3%. Количество инсайдеров Windows 11 находится на уровне 1.3%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
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