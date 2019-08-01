Microsoft экспериментирует с новым переключателем связанного поиска и панелью цитирования в Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:47
- Просмотров: 113
Пользователь Reddit под ником «u / Leopeva64-2» отметил, что в последней сборке Edge Canary есть новая опция для включения связанных совпадений с функцией «Найти на странице», которая позволяет вам легко находить определенные поисковые запросы и ключевые слова на веб-страницах, а также в PDF-файлах, вы можете включить её из меню с многоточием или с помощью сочетания клавиш (CTRL+F), теперь, в версии Canary, эта функция имеет новый переключатель для включения опции включения связанных совпадений:
Как вы можете видеть выше, при поиске по слову «first» на странице это слово найдено и выделено оранжевым цветом, другие связанные ключевые слова, такие как «started» и «device» (по какой-то причине), выделены желтым цветом. Она может даже предположить, что из частичных слов, таких как «foll» (часть слова «following»), выделяется оранжевым цветом, а также, возможно, связанные слова, такие как «full» или «roll» - желтым.
Кроме того, функция «Цитаты» теперь имеет свою собственную боковую панель. Панель открывается автоматически при нажатии на опцию «Цитировать это» из меню с многоточием и подменю «Другие инструменты», или ее можно открыть с помощью необязательной кнопки на панели инструментов. Она будет самостоятельно заполняться определенным количеством информации, найденной на странице.
Важно отметить, что эти новые функции все еще тестируется, поэтому нет никакой гарантии, что они будут доступны широкой публике. Кроме того, их текущая доступность является частью контролируемого развертывания Microsoft для Edge, поэтому не у всех, даже в Edge Canary, они будут.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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