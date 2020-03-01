Microsoft лишит розничную версию Xbox Series X оптического аудиопорта SPDIF и ИК-бластера
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:55
- Просмотров: 32
Компания Microsoft лишит розничную версию Xbox Series X оптического аудиопорта SPDIF и ИК-бластера.
Вот комментарий Microsoft:
Нет. Xbox Series X будет включать в себя порты для работы в сети (Ethernet), выход HDMI, Seagate Storage Expansion Card и три порта USB 3.1.
Windows Central также спросил, будет ли в Xbox Series X установлен ИК-бластер, учитывая, что некоторые аксессуары, такие как Xbox Media Remote, используют ИК-бластер для отправки команд на совместимые телевизоры. К сожалению, Microsoft подтвердила, что это тоже было удалено. Microsoft выберет элементы управления HDMI-CEC вместо Xbox Media Remote.
Стоит отметить, что порты прототипа Xbox Series X не были окончательными.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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