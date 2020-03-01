Нет. Xbox Series X будет включать в себя порты для работы в сети (Ethernet), выход HDMI, Seagate Storage Expansion Card и три порта USB 3.1.

Компания Microsoft лишит розничную версию Xbox Series X оптического аудиопорта SPDIF и ИК-бластера.Вот комментарий Microsoft:Windows Central также спросил, будет ли в Xbox Series X установлен ИК-бластер, учитывая, что некоторые аксессуары, такие как Xbox Media Remote, используют ИК-бластер для отправки команд на совместимые телевизоры. К сожалению, Microsoft подтвердила, что это тоже было удалено. Microsoft выберет элементы управления HDMI-CEC вместо Xbox Media Remote.Стоит отметить, что порты прототипа Xbox Series X не были окончательными.Узнать другие подробности можно здесь