Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft лишит розничную версию Xbox Series X оптического аудиопорта SPDIF и ИК-бластера

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 19:55
  • Просмотров: 32


Компания Microsoft лишит розничную версию Xbox Series X оптического аудиопорта SPDIF и ИК-бластера.

Вот комментарий Microsoft:

Нет. Xbox Series X будет включать в себя порты для работы в сети (Ethernet), выход HDMI, Seagate Storage Expansion Card и три порта USB 3.1.


Windows Central также спросил, будет ли в Xbox Series X установлен ИК-бластер, учитывая, что некоторые аксессуары, такие как Xbox Media Remote, используют ИК-бластер для отправки команд на совместимые телевизоры. К сожалению, Microsoft подтвердила, что это тоже было удалено. Microsoft выберет элементы управления HDMI-CEC вместо Xbox Media Remote.

Стоит отметить, что порты прототипа Xbox Series X не были окончательными.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
  • 0
Похожие новости
Графическая производительность Xbox Series X находится на уровне NVIDIA GeForce RTX 2080

Графическая производительность Xbox Series X находится на уровне NVIDIA GeForce RTX 2080

Microsoft разъяснила работу внешнего хранилища на Xbox Series X

Microsoft разъяснила работу внешнего хранилища на Xbox Series X

Microsoft продемонстрировала функцию быстрого возобновления на Xbox Series X

Microsoft продемонстрировала функцию быстрого возобновления на Xbox Series X

Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300

Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300

Консоль Xbox Series X будет называться просто Xbox

Консоль Xbox Series X будет называться просто Xbox




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 2
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
+13  
Новостей: 11550
+0  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9983