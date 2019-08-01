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Все игры для Xbox Series X будут выдавать 60 кадров в секунду

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 18:04
  • Просмотров: 71


До демонстрации игр для Xbox Series X осталось всего несколько часов, но, похоже, что Microsoft уже подтвердила одну из самых важных особенностей консоли. Сегодня Аарон Гринберг заявил, что «стандартным выходом будет 60 FPS, но архитектура позволяет поддерживать до 120 FPS». Многие геймеры были обеспокоены тем, что будут игры с 30 кадрами в секунду, но это не так.



Из того, что мы знаем, кажется, что все игры будут выдавать 60 кадров в секунду, но некоторые, такие как Ori and the Will of the Wisps, могут выдавать до 120 кадров в секунду. Неясно, будет ли это 1080p 120 FPS или 4K 120 FPS.

Илья Источник:
twitter.com/aarongreenberg
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