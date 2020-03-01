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Microsoft продемонстрировала значок «Оптимизировано для Xbox Series X»

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 10:55
  • Просмотров: 116


Сегодня компания Microsoft представит геймплей на Xbox Series X. Ожидается, что будут продемонстрированы горячо ожидаемые игры, такие как Assassin's Creed Valhalla, но есть и некоторые важные сюрпризы, основанные на том, что глава Xbox Фил Спенсер опубликовал в Twitter-аккаунте.

Можно предположить, что почти все игры будут иметь разрешение 4K и 60 кадров в секунду (FPS) или 120 кадров в секунду.



Допустим, вы просматриваете Amazon для получения последней версии игры и не уверены, оптимизирована ли она для Xbox Series X. Ну, все, что вам нужно сделать, это найти значок «Оптимизировано для Xbox Series X». Как и значок «Xbox One X Enhanced», он скажет вам, будет ли игра выглядеть лучше на Xbox Series X или нет. Неясно, будут ли другие обозначения, такие как «4K» или «60 FPS». Аарон Гринберг заявил, что это «далеко не просто 4K», так что это может означать, что любая игра с этим значком работает в 4K и имеет улучшенные эффекты или высокую частоту кадров.
Илья Источник:
twitter.com/aarongreenberg
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