Microsoft продемонстрировала значок «Оптимизировано для Xbox Series X»

This badge is like next gen magic. The bar is high for a game to be Xbox Series X Optimized. Way beyond just 4K...hope you all are ready for an exciting future of console gaming! ????????‍♂️???????????? https://t.co/6nvVseGMVS — Aaron Greenberg ????????‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 7, 2020

Сегодня компания Microsoft представит геймплей на Xbox Series X. Ожидается, что будут продемонстрированы горячо ожидаемые игры, такие как Assassin's Creed Valhalla, но есть и некоторые важные сюрпризы, основанные на том, что глава Xbox Фил Спенсер опубликовал в Twitter-аккаунте.Можно предположить, что почти все игры будут иметь разрешение 4K и 60 кадров в секунду (FPS) или 120 кадров в секунду.Допустим, вы просматриваете Amazon для получения последней версии игры и не уверены, оптимизирована ли она для Xbox Series X. Ну, все, что вам нужно сделать, это найти значок «Оптимизировано для Xbox Series X». Как и значок «Xbox One X Enhanced», он скажет вам, будет ли игра выглядеть лучше на Xbox Series X или нет. Неясно, будут ли другие обозначения, такие как «4K» или «60 FPS». Аарон Гринберг заявил, что это «далеко не просто 4K», так что это может означать, что любая игра с этим значком работает в 4K и имеет улучшенные эффекты или высокую частоту кадров.