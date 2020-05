Xbox Series X: самая мощная и совместимая консоль нового поколения с тысячами игр на старте

Обратная совместимость с Xbox 360, безусловно, была одной из убойных функций Xbox One в этом поколении консолей, и Microsoft хочет, чтобы Xbox Series X пошла еще дальше, чтобы сохранить игры Xbox из предыдущих поколений. Джейсон Рональд написал длинный пост в блоге, чтобы объяснить, как Xbox следующего поколения продвинет обратную совместимость на следующий уровень в конце этого года.Прежде всего, Рональд заявил, что Xbox Series X сможет запускать «тысячи» игр при запуске, что делает Xbox следующего поколения самой совместимой консолью за всю историю. Большое отличие по сравнению с играми, совместимыми с Xbox One, заключается в том, что Xbox Series X будет запускать все эти старые игры изначально.«Чтобы сделать Xbox Series X нашей самой совместимой консолью, потребовались как значительные инновации в дизайне кастомного процессора, так и уникальный дизайн операционной системы Xbox и гипервизора в основе нашей платформы следующего поколения».Тот факт, что все обратно совместимые игры смогут работать на Xbox Series X, означает, что эти старые игры смогут использовать всю мощь CPU, GPU и SSD Series X. «Это означает, что все игры работают с максимальной производительностью, для которой они были изначально разработаны, во много раз более высокой, чем игры, представленные на их первоначальной платформе запуска, что приводит к более высокой и устойчивой частоте кадров и рендерингу с максимальным разрешением и визуальным качеством».Кастомный NVMe SSD в Xbox Series X также поможет сократить время загрузки в обратно совместимых играх. Эти игры также смогут поддерживать Quick Resume, новую функцию, использующую архитектуру Xbox Velocity в Xbox Series X, чтобы позволить игрокам беспрепятственно переключаться между несколькими играми, не теряя своего прогресса.С помощью Xbox One X Microsoft позволила запускать все обратно совместимые игры Xbox OG плюс выбрать игры Xbox 360 с 4K-графикой на консоли, не требуя от разработчиков игр написания строки кода. Это уже стало отличным стимулом для воспроизведения старых игр, которые не получили официального разрешения на ремастер, но Microsoft намерена сделать еще больше для улучшения визуального представления игр с обратной совместимостью на Xbox Series X, начиная с реализации HDR.«В партнерстве с Xbox Advanced Technology Group, Xbox Series X предлагает новую, инновационную технику восстановления HDR, которая позволяет платформе автоматически добавлять поддержку HDR в игры. Поскольку эта техника обрабатывается самой платформой, она позволяет нам включать HDR, не влияя на производительность игры, и мы также можем применять ее к Xbox 360 и оригинальным играм для Xbox, разработанным почти 20 лет назад, задолго до существования HDR».В дополнение к обеспечению поддержки HDR для обратно совместимых игр, работающих на Xbox Series X, инженеры Xbox также работают над устранением ограничения в 30 FPS, которое все еще так распространено в играх Xbox One. «Мы также создаем совершенно новые классы инноваций, включая возможность удвоить частоту кадров выбранного набора игр с 30 до 60 кадров в секунду или с 60 кадров в секунду до 120 кадров в секунду».«Команда также продолжает прислушиваться к отзывам сообщества о дополнительных играх, которые вы хотели бы видеть добавленными в программу совместимости. Возрождение игр из истории часто представляет собой сложную смесь технических и лицензионных проблем, но команда стремится сделать все возможное, чтобы продолжать сохранять наше коллективное игровое наследие».Узнать другие подробности можно здесь