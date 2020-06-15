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Microsoft рассказала новые подробности про Smart Delivery

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 03:07
  • Просмотров: 0


Компания Microsoft рассказала новые подробности про Smart Delivery.

По сути, Smart Delivery позволяет вам купить игру один раз и получить любую версию, подходящую для вашей текущей консоли, без каких-либо дополнительных затрат. Есть некоторые сходства между этим и обновлениями Xbox One X Enhanced, которые также были бесплатно предоставлены существующим владельцам.



Текущий список игр выглядит следующим образом:

• Halo Infinite;
• Cyberpunk 2077;
• Assassin’s Creed Valhalla;
• Destiny 2;
• DiRT 5;
• Scarlet Nexus;
• Chorus;
• Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2;
• Yakuza: Like a Dragon;
• The Ascent;
• Call of the Sea;
• Gears 5;
• Second Extinction;
• Metal: Hellslinger;

Если вы являетесь подписчиком Xbox Game Pass, то сможете наслаждаться функцией Smart Delivery с играми, которые её поддерживают.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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