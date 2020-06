Компания Microsoft рассказала новые подробности про Smart Delivery.По сути, Smart Delivery позволяет вам купить игру один раз и получить любую версию, подходящую для вашей текущей консоли, без каких-либо дополнительных затрат. Есть некоторые сходства между этим и обновлениями Xbox One X Enhanced, которые также были бесплатно предоставлены существующим владельцам.Текущий список игр выглядит следующим образом:• Halo Infinite;• Cyberpunk 2077;• Assassin’s Creed Valhalla;• Destiny 2;• DiRT 5;• Scarlet Nexus;• Chorus;• Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2;• Yakuza: Like a Dragon;• The Ascent;• Call of the Sea;• Gears 5;• Second Extinction;• Metal: Hellslinger;Если вы являетесь подписчиком Xbox Game Pass, то сможете наслаждаться функцией Smart Delivery с играми, которые её поддерживают.Узнать другие подробности можно здесь