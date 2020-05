Microsoft продемонстрировала множество игр для Xbox Series X на мероприятии Inside Xbox

Компания Microsoft показала множество игр для Xbox Series X на мероприятии Inside Xbox. Многие из этих игр являются совершенно новыми объектами, которые демонстрируются впервые, и очень интересно представляют новое поколение.Microsoft всегда стремилась продемонстрировать отличную работу от больших и маленьких разработчиков со всего мира, и это только начало. Сотни игр уже разрабатываются для Xbox Series X благодаря замечательному партнерскому сообществу. В ближайшие месяцы Microsoft будет делиться гораздо большим количеством новостей в серии Xbox 20/20 не только от этих партнеров, но и от Xbox Game Studios.Microsoft также рада сообщить, что все игры, включенные в сегодняшнее шоу, будут оптимизированы для Xbox Series X, а это означает, что они созданы для использования преимуществ мощных функций Xbox Series X, которые делают игры невероятно красивыми, включая разрешение 4K до 120 кадров в секунду, DirectStorage, аппаратное ускорение DirectX raytracing, сверхбыстрое время загрузки и многое другое. Передача возможностей консоли в руки разработчиков, чтобы решить, что лучше для их игр, является одним из основных убеждений, и рада этому первому взгляду на то, как они решают использовать Xbox Series X.Вы также, вероятно, заметите, что некоторые из игр ниже имеют звездочки рядом с их именами. Это означает, что эти игры используют преимущества Smart Delivery, гарантируя, что вам нужно будет купить эту игру только один раз, зная, что вы получите лучшую версию этой игры для любой консоли Xbox, на которой вы играете.Вот список всех игр:• Assassin’s Creed Valhalla*;• Bright Memory Infinite;• Call of the Sea*;• Chorus*;• DiRT 5*;• Madden NFL 21;• Scarlet Nexus*;• Scorn;• Second Extinction*;• The Ascent*;• The Medium;• Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2*;• Yakuza: Like a Dragon*;Узнать другие подробности можно здесь