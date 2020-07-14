Microsoft рассказала про Xbox Velocity Architecture
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:24
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Когда Microsoft приступила к разработке Xbox Series X, компания стремилась создать самую мощную консоль, когда-либо работавшую на инновациях следующего поколения и обеспечивающую стабильную, устойчивую производительность, которую никогда прежде не было видно в консоли без компромиссов. Чтобы достичь этой цели, Microsoft знала, что необходимо проанализировать каждый компонент системы, чтобы выйти за пределы ограничений традиционной производительности и дизайна консоли. При разработке Xbox Series X было очень важно обеспечить превосходный баланс мощности, скорости и производительности, гарантируя, что ни один компонент не будет сдерживать творческие амбиции лучших создателей в мире, позволяя им создавать действительно преображающие игровые впечатления следующего поколения, невозможные в предыдущих поколениях консоли.
В основе Xbox Series X лежит кастомный процессор, использующий архитектуры RDNA 2 и Zen 2 от AMD, чтобы предоставить лучший в своем классе процессор нового поколения, обеспечивающий более 12 терафлопс мощности GPU и более чем в 4 раза большую вычислительную мощность CPU Xbox One X. Xbox Series X включает в себя максимальную пропускную способность памяти среди консолей следующего поколения с 16 ГБ памяти GDDR6, включая 10 ГБ памяти, оптимизированной для графического процессора, со скоростью 560 ГБ/с, что обеспечивает работу процессора без узких мест. Когда Microsoft проанализировала подсистему хранения данных, стало ясно, что компания достигла верхних пределов традиционной технологии жестких дисков, и чтобы реализовать проектные устремления, компании необходимо радикально переосмыслить и революционизировать подход с Xbox Series X.
Расширение возможностей игрового дизайна нового поколения и креативного видения
Современные игры требуют значительного объема данных для создания реалистичных миров и вселенных, с которыми сталкиваются геймеры. Чтобы процессор работал с оптимальной производительностью, все эти данные должны быть загружены из хранилища в память. Взрыв массивных, динамичных сред открытого мира и живых, устойчивых миров с повышенной плотностью и разнообразием только увеличил объем необходимых данных. Данные сетки окружающей среды, модели персонажей с высоким полигоном, текстуры высокого разрешения, анимационные данные, исходные аудио- и видеофайлы и многое другое - все это в совокупности создаёт самую впечатляющую игровую среду для игрока.
Несмотря на способность современных игровых движков и промежуточного программного обеспечения передавать игровые ресурсы в память из локального хранилища, разработчикам уровней все еще часто приходится создавать узкие проходы, коридоры или лифты, чтобы обойти ограничения традиционного жесткого диска и конвейера ввода-вывода. Эти внутриигровые элементы часто используются для маскировки необходимости выгрузки ресурсов предыдущей зоны из памяти при загрузке новых ресурсов для следующего игрового пространства. Поскольку Microsoft обсуждала стремления разработчиков к играм нового поколения и ограничения технологий текущего поколения, эта задача будет расти в геометрической прогрессии и еще больше ограничивать амбиции по-настоящему преобразующих игр. Эта обратная связь повлияла на проектирование и разработку Xbox Velocity Architecture.
Представление Xbox Velocity Architecture
Xbox Velocity Architecture была разработана как идеальное решение для потоковой передачи игровых ресурсов в следующем поколении. Это радикальное переосмысление традиционной подсистемы ввода/вывода напрямую повлияло на все аспекты дизайна Xbox Series X. Если специально разработанный процессор лежит в основе Xbox Series X, то Xbox Velocity Architecture — это душа. Благодаря глубокой интеграции аппаратных и программных инноваций Xbox Velocity Architecture обеспечит игровой опыт следующего поколения, отличный от всего, что вы видели раньше.
Xbox Velocity Architecture состоит из четырех основных компонентов: кастомного SSD NVME, блоков Hardware Accelerated Decompression, совершенно нового уровня API DirectStorage и Sampler Feedback Streaming (SFS).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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