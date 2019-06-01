Консоли Xbox Series X|S не поддерживают потоковую передачу игр на ПК с Windows 10

Возможность потоковой передачи игр с консоли на ПК с Windows 10 с помощью приложения Xbox Console Companion не поддерживается на консолях Xbox Series X|S. Если я всё правильно помню, то Microsoft ранее не обсуждала это, хотя об этом сказано на официальной странице поддержки, которой поделился Рафаэль Ривера.Стоит отметить, что новые консоли Xbox не поддерживают игры Kinect, входной порт HDMI и приложение OneGuide.