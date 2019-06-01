Консоли Xbox Series X|S не поддерживают потоковую передачу игр на ПК с Windows 10
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 20:11
- Просмотров: 1
Возможность потоковой передачи игр с консоли на ПК с Windows 10 с помощью приложения Xbox Console Companion не поддерживается на консолях Xbox Series X|S. Если я всё правильно помню, то Microsoft ранее не обсуждала это, хотя об этом сказано на официальной странице поддержки, которой поделился Рафаэль Ривера.
Confirmed not supported. wow. pic.twitter.com/MjjVhJFydn— Rafael Rivera (@WithinRafael) November 11, 2020
Стоит отметить, что новые консоли Xbox не поддерживают игры Kinect, входной порт HDMI и приложение OneGuide.
Илья Источник:
twitter.com/WithinRafael
twitter.com/WithinRafael
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