Вам больше не нужен статус Xbox Live Gold для онлайн-мультиплеера в играх Free-to-play

Microsoft наконец-то разрешила геймерам Xbox играть в онлайн-мультиплеер в играх Free-to-play бесплатно, без подписки Xbox Live Gold.Об этом изменении первоначально было объявлено еще в январе, после того как Microsoft была вынуждена отказаться от объявленного ею повышения цен на сервис Xbox Live Gold, из-за которого он стоил бы вдвое дороже. Затем некоторые инсайдеры Xbox начали играть онлайн бесплатно в марте, и теперь эта возможность распространяется на всех пользователей Xbox.Вот полный список игр Free-to-play:• 3on3 FreeStyle;• Aegis Wing;• APB Reloaded;• Apex Legends;• Armored Warfare;• Battle Islands: Commanders;• Bless Unleashed;• Brawlhalla;• Call of Duty: Warzone;• Crackdown;• Crackdown 2;• Crimson Alliance;• Crossout;• CRSED: F.O.A.D.;• Darwin Project;• Dauntless;• DC Universe Online;• Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters;• Dead or Alive 6: Core Fighters;• Defiance 2050;• Destiny 2;• Doritos Crash Course;• Dungeon Defenders II;• Enlisted;• Eternal Card Game;• Family Game Night;• Fishing Planet;• Fortnite;• Galaxy Control: Arena;• Happy Wars;• Harm’s Way;• Hawken;• Hyper Scape;• Killer Instinct;• Korgan;• Minion Masters;• Neverwinter;• Outriders (Demo);• Paladins;• Path of Exile;• Phantasy Star Online 2;• Phantom Dust;• Pinball FX2;• Prominence Poker;• Realm Royale;• Rec Room;• Resident Evil Revelations 2;• ROBLOX;• Rocket League;• Rogue Company;• Skyforge;• SMITE;• Spacelords;• Spellbreak;• Star Trek Online;• Techwars Global Conflict;• TERA;• The Four Kings Casino and Slots;• Too Human;• Trove;• Vigor;• War Thunder;• Warface;• Warframe;• World of Tanks;• World of Warships: Legends;• Yaris;Узнать другие подробности можно здесь