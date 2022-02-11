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Microsoft выпустила обновление Xbox за февраль 2022 года

  • Категория: Xbox One
  • Дата: 11-02-2022, 16:53
  • Просмотров: 555

Компания Microsoft начала развертывать обновление Xbox за февраль 2022 года. Это незначительное обновление, которое устраняет проблему с задержкой Xbox Guide, на которую жаловались некоторые геймеры Xbox, но есть еще два изменения, о которых стоит упомянуть.

Прежде всего, теперь можно использовать браузер Microsoft Edge для установки любого изображения, найденного в Интернете, в качестве кастомного фонового изображения. Для этого Microsoft добавила кнопку «Установить в качестве фона» в меню Edge, которое появляется при нажатии кнопки «Меню» на контроллере Xbox.



После установки обновления Xbox за февраль 2022 года игроки также могут заметить запятые в своем Gamerscore. Например, игрок со счетом Gamerscore «12345» вместо этого увидит «12,345». Это должно помочь упростить чтение Gamerscores в ОС Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
thurrott.com
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