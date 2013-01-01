Microsoft представила новую функцию энергосбережения для Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:41
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Microsoft часто подчеркивает свои усилия по обеспечению экологической устойчивости в мире технологий. Компания стремится стать углеродно-отрицательной к 2030 году, и за последние несколько лет она отметила несколько этапов в достижении этой цели. В 2021 году была запущена платформа Cloud for Sustainability, позволяющая получать оперативную информацию о выбросах углерода, а в прошлом году технологический гигант представил специальный раздел в Windows 11, помогающий сделать ПК более энергоэффективными.
Сегодня Microsoft объявила, что Xbox стала первой консолью, учитывающей выбросы углерода, что, по сути, означает, что планирование обновлений и загрузок для всех вариантов консоли будет оптимизировано таким образом, чтобы можно было уменьшить их углеродный след.
Более подробно, когда пользователь Xbox подключен к Интернету и доступны региональные данные об интенсивности выбросов углерода, все обновления и загрузки будут запланированы на периоды, когда можно использовать наиболее возобновляемые источники энергии, в отличие от предыдущего «случайного» пробуждения между 2 часами ночи и 6 часами утра.
Однако, чтобы получить доступ к этому, в настройках энергопотребления на Xbox сначала необходимо установить параметр питания «Выключение (энергосбережение)» — что-то, что произойдет автоматически для инсайдеров, у которых есть опция, доступная прямо сейчас на Series X|S. Без негативного влияния на любую другую стандартную производительность или игровой процесс, предлагаемый для консоли, настройка энергосбережения снизит энергопотребление до 20 по сравнению с тем, когда консоль просто переведена в спящий режим. Примечательно, что удаленное пробуждение не будет поддерживаться, пока эта опция включена.
Владельцы Xbox One также скоро получат это обновление на своих консолях. Наиболее существенным отличием от консолей текущего поколения будет замедление времени загрузки, если выбрана вышеупомянутая настройка энергосбережения.
Обновление, которое принесет пользователям эту новую функцию, развертывается сегодня для инсайдеров Xbox, в то время как широкой общественности придется подождать еще некоторое время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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