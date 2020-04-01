Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft представила прототип Xbox Series X на выставке Xperion в Германии

  • Категория: ---
  • Дата: Сегодня, 18:03
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft представила прототип Xbox Series X на выставке Xperion в Германии.













Напомню, что Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft может анонсировать Xbox Series S в августе

Microsoft может анонсировать Xbox Series S в августе

Контроллер Xbox Series X использует батарейки типа AA для гибкости

Контроллер Xbox Series X использует батарейки типа AA для гибкости

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

В сеть утекли возможные характеристики Xbox Series S

В сеть утекли возможные характеристики Xbox Series S

Консоль Xbox Series X будет выпущена в Японии в конце этого года

Консоль Xbox Series X будет выпущена в Японии в конце этого года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 47
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+3  
Новостей: 12303
+0  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035