Microsoft представила прототип Xbox Series X на выставке Xperion в Германии
-
- Категория: ---
- Дата: Сегодня, 18:03
- Просмотров: 0
Компания Microsoft представила прототип Xbox Series X на выставке Xperion в Германии.
Напомню, что Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 47
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+3Новостей: 12303
+0Комментариев: 39444
+0Пользователей: 10035