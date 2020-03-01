В сеть утекли возможные характеристики Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:59
- Просмотров: 2
В отчете TweakTown была опубликована информация о предполагаемых характеристиках Xbox Series S.
Вполне возможно, что Microsoft анонсирует Xbox Series S в ближайшее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
tweaktown.com
tweaktown.com
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