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В сеть утекли возможные характеристики Xbox Series S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:59
  • Просмотров: 2

В отчете TweakTown была опубликована информация о предполагаемых характеристиках Xbox Series S.



Вполне возможно, что Microsoft анонсирует Xbox Series S в ближайшее время.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
tweaktown.com
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