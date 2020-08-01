Настройки функции Secure Network теперь доступны в Microsoft Edge Canary
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- Дата: Сегодня, 19:59
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Еще в апреле этого года в Microsoft Edge были обнаружены следы функции VPN, получившей название «Защищенная сеть». Сервис будет работать на базе Cloudflare. Месяц спустя Microsoft официально сделала свой анонс, добавив еще несколько подробностей о новой функции.
Теперь настройки функции «Защищенная сеть» появились в последней сборке Edge Canary. Они доступны в разделе «Конфиденциальность, поиск и службы» в настройках.
Как вы можете видеть на изображении выше, для Edge Secure Network доступны три опции. Первая слева позволяет выбрать, на каких сайтах вы хотите использовать VPN. Используя эту опцию, пользователи также могут добавить исключения (изображение ниже) для сайтов, на которых они не хотят использовать VPN.
Рекомендуемая опция — «Оптимизировано», которая автоматически включает VPN при использовании общедоступного подключения Wi-Fi. Наконец, есть возможность использования на всех веб-сайтах. Ограничение на 1 ГБ бесплатных данных VPN в месяц присутствует во всех вариантах.
Наконец, теперь, в дополнение к объему используемых данных, также была добавлена функция «Всегда использовать VPN для этого сайта» для определенного веб-сайта.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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