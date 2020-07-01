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Intel выпустила драйвер 27.20.100.9039

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 18:16
  • Просмотров: 141

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.9039.

Список исправлений:

• Ошибка при запуске приложения Handbrake;
• Сбой приложения наблюдался при попытке сыграть в MechWarrior 5: Mercenaries;
• Незначительные графические аномалии в Battlefield V* (DX12);

Список известных проблем:

• Периодический сбой или зависание можно увидеть в Tom Clancy's The Division 2* (DX12), Horizon Zero Dawn* (DX12), Borderlands 3* (DX12), Destiny 2 (с включенным античитом), Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Call of Duty: Black Ops Cold War* (DX12), Cyberpunk 2077* (DX12), Avengers* (DX12), Dirt 5* (DX12), Counter Strike: Global Offensive (с включенными текстурами потока);
• Незначительные графические аномалии можно увидеть в Shadow of the Tomb Raider* (DX12), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11), Madden NFL 21* (DX12), Forza Horizon 4, Watch Dogs: Legion (DX12), Hitman 2* (DX12);

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
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