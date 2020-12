Intel выпустила драйвер 27.20.100.9039

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.9039.• Ошибка при запуске приложения Handbrake;• Сбой приложения наблюдался при попытке сыграть в MechWarrior 5: Mercenaries;• Незначительные графические аномалии в Battlefield V* (DX12);• Периодический сбой или зависание можно увидеть в Tom Clancy's The Division 2* (DX12), Horizon Zero Dawn* (DX12), Borderlands 3* (DX12), Destiny 2 (с включенным античитом), Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Call of Duty: Black Ops Cold War* (DX12), Cyberpunk 2077* (DX12), Avengers* (DX12), Dirt 5* (DX12), Counter Strike: Global Offensive (с включенными текстурами потока);• Незначительные графические аномалии можно увидеть в Shadow of the Tomb Raider* (DX12), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11), Madden NFL 21* (DX12), Forza Horizon 4, Watch Dogs: Legion (DX12), Hitman 2* (DX12);Узнать другие подробности можно здесь