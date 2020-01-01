Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило обновление
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:03
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.2.4.
Вот список новых возможностей:
• Панель подключения можно свернуть, переместив ее в один из четырех углов экрана;
• На iPad и больших iPhone вы можете прикрепить панель подключения к левому или правому краю экрана;
• Жест нажатия и удержания на кнопке увеличения панели подключения открывает панель с ползунком масштабирования;
• Новый ползунок масштабирования управляет уровнем увеличения сессии как в сенсорном режиме, так и в режиме указателя мыши;
• Теперь клиент проверяет имя ПК в пользовательском интерфейсе «Добавить/Редактировать ПК», чтобы убедиться, что оно не содержит недопустимые символы;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс перестал разрешать имя рабочей области во время подписки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 12980
+0Комментариев: 39451
+0Пользователей: 10052