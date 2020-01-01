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Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:03
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Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.2.4.

Вот список новых возможностей:

• Панель подключения можно свернуть, переместив ее в один из четырех углов экрана;
• На iPad и больших iPhone вы можете прикрепить панель подключения к левому или правому краю экрана;
• Жест нажатия и удержания на кнопке увеличения панели подключения открывает панель с ползунком масштабирования;
• Новый ползунок масштабирования управляет уровнем увеличения сессии как в сенсорном режиме, так и в режиме указателя мыши;
• Теперь клиент проверяет имя ПК в пользовательском интерфейсе «Добавить/Редактировать ПК», чтобы убедиться, что оно не содержит недопустимые символы;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс перестал разрешать имя рабочей области во время подписки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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