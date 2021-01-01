Microsoft Teams теперь позволяет пользователям легко делиться приглашениями на собрания
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:03
- Просмотров: 185
Microsoft Teams получает новое обновление, которое позволяет пользователям легко делиться приглашениями на собрания со своими коллегами. Пользователь под ником «Шон Гарри» первым заметил эту функцию, и теперь она доступна в настольных приложениях Teams для Windows и macOS, а также в Интернете.
Just noticed "Share Invite" in a #microsoftTeams meeting has been added. Much easier to share Invite links now when in a meeting already. pic.twitter.com/7H4q08G6Qg— Shawn Harry (@shawnharry) March 10, 2021
До этого обновления организаторам приходилось создавать запись в календаре, заполняя все данные, чтобы получить ссылку Meet Now для специального собрания Teams. Действительно, это был нелегкий рабочий процесс для людей, которые хотят быстро скопировать ссылку на собрание и распространить ее через каналы или чаты Teams.
Этот релиз упростил процесс, добавив возможность мгновенного создания приглашений на собрания в Microsoft Teams. Теперь приложение добавило новую всплывающую панель к кнопке «Собрание» на вкладке «Календарь», с опциями немедленного начала собрания или получения ссылки на собрание для дальнейшего использования. Организаторы также могут заранее скопировать и поделиться ссылкой с другими участниками, которую они могут использовать для присоединения к сессии. Эта опция доступна до или во время собрания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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