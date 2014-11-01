Развертывание нативных уведомлений Microsoft Teams для macOS отложено

Основываясь на опыте наших ранних колец, мы приняли решение внести дополнительные изменения, прежде чем приступить к развертыванию.

Ожидалось, что Microsoft развернет нативную поддержку уведомлений для macOS в апреле этого года, но новое сообщение в Центре администрирования предполагает, что этого не произойдет.Теперь Microsoft заявила следующее:Узнать другие подробности можно здесь