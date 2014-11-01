Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Развертывание нативных уведомлений Microsoft Teams для macOS отложено

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:26
  • Просмотров: 108

Ожидалось, что Microsoft развернет нативную поддержку уведомлений для macOS в апреле этого года, но новое сообщение в Центре администрирования предполагает, что этого не произойдет.

Теперь Microsoft заявила следующее:

Основываясь на опыте наших ранних колец, мы приняли решение внести дополнительные изменения, прежде чем приступить к развертыванию.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Развертывание нового динамического представления Microsoft Teams отложено

Развертывание нового динамического представления Microsoft Teams отложено

Microsoft To Do скоро перестанет поддерживать некоторые версии iOS и MacOS

Microsoft To Do скоро перестанет поддерживать некоторые версии iOS и MacOS

Microsoft Teams позволит пользователям передавать звонки между устройствами в следующем месяце

Microsoft Teams позволит пользователям передавать звонки между устройствами в следующем месяце

Microsoft прекратит поддерживать приложения Office 365 на macOS 10.13 с 10 ноября

Microsoft прекратит поддерживать приложения Office 365 на macOS 10.13 с 10 ноября

В новой публичной сборке Windows 10 TP ожидаются улучшения новых анимаций окон и изменения в Центре уведомлений

В новой публичной сборке Windows 10 TP ожидаются улучшения новых анимаций окон и изменения в Центре уведомлений




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
+7  
Новостей: 13223
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10057