Развертывание нативных уведомлений Microsoft Teams для macOS отложено
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:26
- Просмотров: 108
Ожидалось, что Microsoft развернет нативную поддержку уведомлений для macOS в апреле этого года, но новое сообщение в Центре администрирования предполагает, что этого не произойдет.
Теперь Microsoft заявила следующее:
Основываясь на опыте наших ранних колец, мы приняли решение внести дополнительные изменения, прежде чем приступить к развертыванию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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