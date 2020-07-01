Приложение Microsoft Lists теперь доступно на iPad
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 88
Microsoft объявила, что версия Microsoft Lists для iOS теперь поддерживает iPad, предлагая улучшенный интерфейс для широкоэкранного отображения линейки планшетов Apple. Как и следовало ожидать, версия приложения для iPad лучше использует доступное пространство, чтобы отображать больше элементов и больше деталей для списков.
На главном экране избранное, последние списки и поиск легко доступны, с вкладками внизу для различных разделов приложения. Как только список открыт, элементы в нем могут быть отсортированы и отфильтрованы по желанию, и вы можете изменить информацию, указанную в каждом столбце, нажав на заголовок. Этот опыт похож на веб-версию Lists, но с элементами пользовательского интерфейса, которые лучше вписываются в iOS.
Помимо добавления поддержки iPad, Microsoft также делает так, чтобы iOS-версия Microsoft Lists теперь могла быть настроена в Intune app protection policy (APP) через Центр администрирования Microsoft Endpoint Manager. Кроме того, теперь она поддерживает условный доступ для развертывания на портале администрирования Azure.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 13223
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10057