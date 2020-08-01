Microsoft развеотывает новый опыт вызовов в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:42
- Просмотров: 120
Microsoft начала развертывать новый опыт вызовов для настольной версии Microsoft Teams.
Новое приложение для вызовов было разработано для оптимизации всего процесса вызовов в Windows 10 и macOS, что упрощает пользователям возможность инициирования или ответа на вызов одним щелчком мыши. После обновления настольного приложения Teams пользователи увидят макет вызова, показывающий все важные функции, включая контакты, историю вызовов, голосовую почту и быстрый набор, на специальной вкладке. Это приложение будет работать с Apple CarPlay, новой функцией, которую Microsoft анонсировала еще в декабре 2020 года.
The long anticipated #MicrosoftTeams Calling layout is here! So much simpler, everything you need without jumping to different tabs. Call forwarding options set from the same pane, no more multiple clicking to expose the Calls option buried in settings. Well worth the wait! pic.twitter.com/BK5XWxvtly— Paul Bloem (@PaulB_NZ) May 11, 2021
Как обычно бывает с развертыванием функций Teams, эта функция пока недоступна для всех. Что касается общедоступности, ожидается, что развертывание этого обновления будет завершено к концу этого месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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