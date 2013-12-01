Microsoft Lists позволит пользователям отключать комментирование определенных элементов списка в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:46
- Просмотров: 65
Microsoft Lists представляет новый параметр, который позволит ИТ-администраторам отключать комментирование отдельных элементов списка. Компания недавно объявила в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365, что эта функция появится в новом приложении Lists позже в этом месяце.
«Администраторы уже могут отключать или включать комментарии для всей своей организации в Центре администрирования. Этот новый параметр обеспечивает более детальный контроль для организаций, которые хотят запретить комментирование определенных списков. Если администратор ранее отключал комментирование для всей организации, теперь он может включить комментирование для организации, а затем отключить комментирование для определенных списков», - пояснили в компании.
Если организация решит отключить комментарии, текстовое поле комментариев будет отключено по умолчанию для всех пользователей. У них по-прежнему будет возможность удалять существующие комментарии, но возможность добавления новых комментариев будет скрыта, как показано ниже.
Microsoft отметила, что новая настройка начнет развертываться среди целевых клиентов на этой неделе, и ожидается, что она будет доступна в середине июня.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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