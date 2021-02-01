Поддержка Customer Key для Microsoft Teams теперь общедоступна
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:17
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Microsoft объявила, что поддержка Customer Key для Microsoft Teams общедоступна, а это означает, что организации, уже использующие Customer Key для SharePoint Online и Exchange Online, смогут добавлять Trams в свой список.
Вот полный список элементов, на которые в Teams повлияет создание политики шифрования данных Customer Key:
• Сообщения чата Teams (чаты 1:1, групповые чаты, чаты собраний и разговоры по каналам);
• Медиа-сообщения Teams (изображения, фрагменты кода, видео-сообщения, аудиосообщения, изображения вики);
• Записи вызовов и собраний Teams, хранящиеся в хранилище Teams;
• Уведомления в чате Teams, предложения чата Teams от Cortana, сообщения о статусе Teams;
• Информация о пользователях и сигналах для Exchange Online;
• Почтовые ящики Exchange Online, которые еще не зашифрованы с помощью DEP уровня почтового ящика;
• Данные Microsoft Information Protection exact data match (EDM) – (схемы файлов данных, пакеты правил и salts, используемые для хэширования конфиденциальных данных);
Упоминается, что шифрование может занять некоторое время после принятия политики шифрования данных. В настоящее время данные шифруются только с момента назначения политики, хотя ретроактивное шифрование находится в разработке.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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