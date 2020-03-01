Power Platform скоро получит обновления с низким уровнем кода
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:05
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Что касается Power Platform в целом, то были представлены обновления с низким уровнем кода и разработка Fusion.
Что касается обновлений с низким уровнем кода, то организациям теперь будет оказана поддержка для более эффективной доставки автоматизации и ботов. Команды, в состав которых входят гражданские деятели, профессиональные разработчики или даже оба типа участников, теперь могут использовать новые функции для разработки Fusion. Отмечено, что команды разработчиков Fusion имеют в два раза больше возможностей для решений, созданных на Power Platform, по сравнению с теми, которые разрабатываются отдельным разработчиком.
Разработка Fusion в Power Platform упростится благодаря:
• Нативной Power Platform Visual Studio и интеграции VS Code;
• Поддержке интерфейса командной строки (CLI) для файлов исходного кода и упаковки;
• Возможностям независимого соединителя издателя;
• Ускорителю управления жизненным циклом приложений (ALM);
Более того, Power Virtual Agents теперь предлагает улучшенный опыт создания чат-ботов, позволяя людям создавать разговорные агенты ИИ без написания кода гораздо более простым способом. Это стало возможным благодаря интеграции с Bot Framework Composer, который теперь общедоступен и позволяет разработчикам и бизнес-пользователям создавать ботов в процессе совместной работы.
Управляемые событиями динамические диалоги могут быть созданы пользователями для обработки прерываний и переключения контекста, в то время как разработчики могут добавлять адаптивные карточки для демонстрации интерактивных элементов в боте. Bot Framework Composer также предлагает холст для визуального редактирования, инструменты для управления пониманием языка, систему генерации языков и многое другое. Примечательно, что любые кастомные диалоговые окна, добавленные с помощью средства визуальной разработки, не требуют дополнительного размещения в Azure, поскольку они уже развернуты, размещены и выполняются вместе со всем остальным содержимым ботов в службе Power Virtual Agents.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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