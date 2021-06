Outlook для iOS и Android получит функцию Play My Emails в большем количестве англоязычных стран

Microsoft планирует расширить функцию Play My Emails в своих мобильных приложениях Outlook на большее количество англоязычных стран. Компания недавно объявила через Центр администрирования Microsoft 365, что обновление начнет развертываться для всех клиентов Office 365 по всему миру в июле.Функция Play My Emails была впервые запущена в США еще в 2019 году, а в сентябре прошлого года Microsoft заявила, что в ближайшие месяцы она выйдет в других регионах. На сегодняшний день эта возможность ограничена англоязычными клиентами в Великобритании, Канаде, Индии, а также в Австралии, и грядущее обновление оптимизирует работу для клиентов за пределами этих регионов.Как только обновление будет доступно, пользователи Outlook увидят уведомление в нижней части экрана «Входящие». «С настройкой и включением Play My Emails Cortana будет разумно читать электронные письма, когда пользователь начнет воспроизводить Play My Emails, нажав кнопку воспроизведения на боковой панели меню. При подключении к Bluetooth или аудиоустройству или нативному динамику устройства iOS начните воспроизводить Play My Emails, нажав кнопку воспроизведения в нижней части папки «Входящие» или на боковой панели меню», - пояснили в компании.Чтобы включить опыт Play My Emails, международным клиентам необходимо будет изменить язык по умолчанию в своем мобильном приложении Outlook на английский. Эта функциональность будет поддерживаться для учетных записей Outlook.com, Office 365 и Gmail, и для работы потребуется активное сетевое соединение.Узнать другие подробности можно здесь