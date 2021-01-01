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Обновления ценообразования и лицензирования на Power Apps

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:12
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft объявила о некоторых предстоящих изменениях ценообразования и лицензирования на Power Apps, среду быстрой разработки приложений для создания кастомных бизнес-приложений. Чтобы сделать Power Apps более доступной для клиентов, с 1 октября 2021 года Microsoft снизит цены на свои планы Power Apps за пользователя и приложение.

Прежде всего, Microsoft снизит цену на план Power Apps за пользователя с $40 за пользователя в месяц до $20 за пользователя в месяц в октябре. Компания также снизит цену на план Power Apps за приложение с $10 за пользователя/приложение/ в месяц до $5 за пользователя/приложение в месяц 1 октября.

В дополнение к вышеупомянутым изменениям цен, Microsoft также объявила об упрощении плана Power Apps за приложение, который позволит клиентам запускать одно приложение или получать доступ к одному порталу вместо запуска двух приложений и одного портала.

В течение ограниченного времени Microsoft также предоставляет скидку на планы Power Apps за пользователя и приложение для подходящих клиентов до 30 сентября: план Power Apps за пользователя в настоящее время доступен за $12 за пользователя в месяц при минимальной покупке 5000 лицензий, в то время как стоимость плана Power Apps за приложение составляет $3 за пользователя/приложение/в месяц при минимальной покупке 200 лицензий.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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