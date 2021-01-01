Собрания Microsoft Teams получат музыкальный режим для улучшения качества звука
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:35
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Microsoft Teams получит высокоточный музыкальный режим, который должен помочь улучшить качество потоковой передачи звука во время собраний Teams. Эта функция в настоящее время помечена как «В разработке» в дорожной карте Microsoft 365, и её выпуск запланирован на конец этого месяца.
На сегодняшний день настольное приложение Microsoft Teams позволяет пользователям обмениваться звуком со своего компьютера на собрании или мероприятии в реальном времени. Однако существующее качество звука оставляет желать лучшего, и приложение отфильтровывает дополнительные шумы и уменьшает колебания уровня звука.
В рамках этого изменения Microsoft рекомендует докладчикам избегать Bluetooth-гарнитур и выбирать высококачественные внешние динамики или профессиональные микрофоны/наушники, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого улучшенного качества звука в Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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