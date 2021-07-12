Teams получит функцию «Видеофильтры»
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:54
- Просмотров: 164
В настоящее время Microsoft разрабатывает новую функцию для Teams, позволяющую пользователям настраивать свой внешний вид. Новая функция, получившая название «Видеофильтры», регулирует уровни освещения, сглаживает черты лица, тем самым позволяя настраивать внешний вид.
Предстоящая функция видеофильтров, похоже, является попыткой добавить в Teams больше удобных для пользователя функций. Хотя многие пользователи могут назвать её бесполезной, она как бы дополняет другие ориентированные на потребителя функции, такие как возможность установки виртуального фона.
Стоит отметить, что данная функция должна быть выпущена в августе 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 13508
+0Комментариев: 39453
+4Пользователей: 10070