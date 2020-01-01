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В Microsoft Teams для iOS появилась предварительная версия функции Walkie Talkie push-to-talk

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:12
  • Просмотров: 98

На конференции Inspire 2021 Microsoft объявила о некоторых важных обновлениях для Teams, и эти возможности были разработаны, чтобы помочь работникам передней линии. Компания сообщила, что функция Walkie Talkie push-to-talk в Teams уже доступна в качестве предварительной версии для некоторых пользователей iOS.

Функциональность Walkie Talkie была замечена в дорожной карте Microsoft 365 еще в марте, и пользователи Android пользуются этой интеграцией с прошлого года. Этот релиз позволит работникам первой линии превратить свои служебные или принадлежащие компании устройства iOS в рации для связи с Teams через Wi-Fi или сотовую связь из любого места.

«Этот опыт push-to-talk обеспечивает четкую, мгновенную и безопасную голосовую связь через облако, превращая смартфоны и планшеты iOS и Android, принадлежащие сотрудникам или компании, в рацию. Функциональность, встроенная в Teams, сокращает количество устройств, которые сотрудники должны носить с собой, и снижает затраты на ИТ. В отличие от аналоговых устройств, клиентам больше не нужно беспокоиться о статических частотах, перекрестных помехах или перехвате посторонними», - пояснили в компании.


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Эта функция потребует от ИТ-администраторов добавить Walkie Talkie в свой список приложений в Центре администрирования Microsoft Teams. После включения пользователям Microsoft Teams необходимо будет нажать опцию Walkie Talkie, доступную на панели навигации на своих мобильных устройствах. Наконец, выберите канал, нажмите и удерживайте кнопку микрофона, чтобы говорить, а затем отпустите кнопку, чтобы его прослушать.

Помимо этой функции, компания также объявила, что Microsoft Teams получает интеграцию с Zebra-Reflexis и Blue Yonder. Эти Shifts Connectors внесут автоматические расписания и правила в мобильное приложение, что упростит работникам передней линии отслеживание и управление своими сменами. Это обновление в настоящее время доступно в качестве частной предварительной версии, и вы можете проверить блог Microsoft Teams для получения дополнительных сведений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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