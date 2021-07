Новый Broadcast Development Kit for Teams адаптирован для рабочих процессов облачного производства

Компания Microsoft выпустила новый Broadcast Development Kit for Teams, который упростит для производственных студий интеграцию каналов Teams прямо в рабочие процессы облачного производства. Для проекта с открытым исходным кодом потребуется виртуальная машина Azure для извлечения аудио- и видеопотоков собраний Teams непосредственно из Microsoft Cloud, и это позволит производителям мультимедиа отправлять контент Teams в свою облачную онлайн-студию без использования какого-либо настольного приложения.Как и в свое время Skype, Microsoft Teams стал популярным инструментом в медиа-индустрии для приглашения гостей из удаленных мест. В прошлом году Microsoft выпустила NDI-Out for Teams для этого конкретного варианта использования, но этот новый Broadcast Development Kit for Teams должен открыть множество дверей для производителей мультимедиа, которые использовали облачные инструменты. Примечательно, что Broadcast Development Kit также позволит производителям отправлять каналы SRT и RTMP из своей облачной онлайн-студии непосредственно на собрание Teams или другую конечную точку.Microsoft создала страницу GitHub для Broadcast Development Kit for Microsoft Teams, где компания будет приветствовать вклад и предложения. Производители мультимедиа уже могут использовать это решение для различных сценариев, включая создание интервью, совместное использование разговора в реальном времени на платформе потоковой передачи или создание «вечеринки для просмотра» на собрании Teams.Узнать другие подробности можно здесь