Microsoft представляет новые средства защиты от фишинга в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:36
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Microsoft Teams становится неотъемлемой частью стратегии Microsoft, когда речь идет о совместной работе и общении в Интернете, как в личном, так и в профессиональном плане. Компания регулярно обновляет его, а также обеспечивает более глубокую интеграцию программного обеспечения в Windows 11. Теперь в Microsoft Teams добавлены дополнительные средства защиты от фишинга.
Microsoft заявляет, что Teams активно используются в организациях, и, основываясь на опросах и статистике за последние 18 месяцев, она может с уверенностью сказать, что гибридная работа никуда не денется. Таким образом, стало важным предоставить компаниям новейшие средства защиты. С этой целью Microsoft теперь будет использовать функцию Safe Links в Microsoft Defender for Office 365 для защиты пользователей Teams от фишинговых атак, использующих вредоносные URL-адреса.
Safe Links обеспечивает проверку URL-адресов по времени щелчка, чтобы сканировать URL-адреса после того, как только пользователь нажимает на них, а затем выдаёт предупреждение, если оно является вредоносным. Microsoft заявляет, что это чрезвычайно важная проверка безопасности, поскольку, согласно её выводам, злоумышленники ежемесячно используют более двух миллионов уникальных полезных данных на основе URL-адресов, а системы компании обнаруживают и блокируют более 100 миллионов фишинговых электронных писем.
Хотя функция Safe Links на бумаге кажется простой, тот факт, что она обеспечивает сканирование по времени щелчка, весьма важен. Это связано с тем, что злоумышленники иногда отправляют, казалось бы, безопасные URL-адреса, а затем перенаправляют их на вредоносные веб-сайты после нажатия на них. Вот почему одного сканирования перед щелчком недостаточно.
Safe Links уже доступны в настольных приложениях Microsoft 365, телефоне и в Интернете, а также присутствует в электронных письмах. Сегодня она попадает в Microsoft Teams для клиентов, которые используют Microsoft Defender for Office 365. ИТ-администраторы могут перейти сюда, чтобы настроить политики Safe Links для своей организации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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