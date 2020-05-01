Microsoft добавляет Immersive Reader в Outlook для настольных ПК
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:29
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Microsoft объявила об интеграции инструмента Immersive Reader с большим количеством своих приложений и сервисов. Компания впервые начала развертывать специальную возможность в Outlook в Интернете еще в 2017 году, и теперь она доступна в Outlook для настольных ПК, Teams для iOS и Android, OneDrive, а также в SharePoint.
Как и его веб-аналог, функция Immersive Reader для настольного приложения Outlook помогает пользователям читать и писать электронные письма. Пользователи смогут включить Immersive Reader для чтения сообщений электронной почты, перейдя на вкладку «Вид» и выбрав опцию «Immersive Reader». Эта функция также доступна при составлении электронного письма в Outlook, и она должна упростить пользователям написание более качественных писем. Immersive Reader для Outlook для настольных ПК в настоящее время доступна для пользователей Office 365 в Current Channel, а её развертывание будет продолжено в Semi-Annual Channel позже в этом году.
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Кроме того, Microsoft сообщает, что инструмент специальных возможностей теперь общедоступен в OneDrive. Это означает, что теперь пользователи могут открывать свои документы Word и другие текстовые файлы в режиме, Immersive Reader, а также настраивать межстрочный интервал, цвета фона и многое другое. Эта функция также была добавлена на страницы SharePoint для всех коммерческих и образовательных клиентов.
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Также Immersive Reader стал доступен в мобильном приложении Microsoft Teams как в чатах, так и в каналах. Компания заявляет, что добавление инструмента специальных возможностей в Teams для iOS и Android было очень востребованным. Это должно упростить студентам и другим пользователям совместную работу над проектами с помощью смартфона или планшета.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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