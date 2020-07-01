Собрания Microsoft Teams получат поддержку менеджеров для комнат обсуждения
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:20
- Просмотров: 129
Microsoft Teams получит новую функцию, которая позволит организаторам собраний назначать конкретных докладчиков в комнаты обсуждения. Эта функция в настоящее время находится в разработке, и ожидается, что она будет развернута для пользователей Teams в середине сентября.
В этом релизе приложение получит новый переключатель в настройках комнаты обсуждения, чтобы организаторы собраний могли добавлять докладчиков в качестве менеджеров. «Получив управление с панели управления комнатами обсуждения, назначенным докладчикам будет разрешено выполнять операции с комнатами обсуждения в качестве менеджера или организатора собрания, а также присоединяться к комнатам в качестве менеджера комнаты обсуждения», - пояснила компания в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365.
Microsoft заявляет, что эти менеджеры смогут выполнять различные задачи, в том числе добавлять/удалять комнаты, назначать пользователей в комнаты, устанавливать таймеры, а также делать объявления. В дополнение к этому, менеджеры комнат обсуждения также получат возможность воссоздавать комнаты и настраивать другие параметры комнат обсуждения.
Стоит отметить, что эти улучшения будут доступны только в настольной версии Microsoft Teams, и они не будут поддерживаться на мобильных устройствах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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