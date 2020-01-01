Приложение Xbox для Android и iOS получило обновление
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:46
- Просмотров: 113
Компания Microsoft обновила приложение Xbox для iOS и Android.
Вот список новых возможностей:
• Новые обновления профиля! Теперь вы можете нажать на кнопки «Друзья» и «Подписчики», чтобы просмотреть полный список пользователей, темы профиля теперь доступны для просмотра, а раздел «Где я играю» добавлен на вкладку «О программе»;
• Быстро находите свои достижения с помощью новых параметров фильтрации и сортировки в списке игр;
• Некоторые люди начнут видеть отраслевые новости и обновления с каналом «Игровые новости» на главной странице;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Yandex Google Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+4Новостей: 13633
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10078