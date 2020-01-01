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Приложение Xbox для Android и iOS получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:46
  • Просмотров: 113

Компания Microsoft обновила приложение Xbox для iOS и Android.

Вот список новых возможностей:

• Новые обновления профиля! Теперь вы можете нажать на кнопки «Друзья» и «Подписчики», чтобы просмотреть полный список пользователей, темы профиля теперь доступны для просмотра, а раздел «Где я играю» добавлен на вкладку «О программе»;
• Быстро находите свои достижения с помощью новых параметров фильтрации и сортировки в списке игр;
• Некоторые люди начнут видеть отраслевые новости и обновления с каналом «Игровые новости» на главной странице;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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