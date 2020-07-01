Microsoft теперь позволяет создавать кастомные сцены для режима «Вместе» на собраниях Teams

В кастомных сценах режима «Вместе» сцена является артефактом. Сцена создается разработчиком сцены с помощью студии Microsoft Scene. В задуманной обстановке у участников есть места с видеопотоками. Видео отображаются на этих местах. Рекомендуются приложения только для сцены, поскольку опыт работы с такими приложениями очевиден.

Режим «Вместе» в Microsoft Teams использует технологию сегментации ИИ для цифрового размещения участников на общем фоне, создавая ощущение, что вы сидите в одной комнате. Microsoft предлагает пользователям на выбор несколько различных сцен режима «Вместе». Еще на Inspire 2021 Microsoft объявила, что позволит разработчикам создавать кастомные сцены для режима «Вместе».На этой неделе Microsoft объявила об общедоступности кастомных сцен режима «Вместе» в Microsoft Teams. У Microsoft есть студия сцен, которая позволяет разработчикам создавать свои кастомные сцены.Узнать другие подробности можно здесь