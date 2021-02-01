Собрания Microsoft Teams получат функцию push-to-talk
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:18
- Просмотров: 107
Microsoft работает над новой функцией специальных возможностей, которая должна упростить пользователям включение звука во время собраний Teams. Компания недавно обновила свою дорожную карту Microsoft 365, чтобы указать, что поддержка push-to-talk появится для пользователей настольных компьютеров в октябре.
Функция отключения звука — это удобная функция в Microsoft Teams, которая помогает сохранить последовательность собраний и гарантирует, что конфиденциальность участников не будет нарушена. В настоящее время Microsoft Teams поддерживает кнопку микрофона и клавишу отключения звука (Ctrl+Shift+M) для переключения состояний между отключением и включением звука. Однако некоторые пользователи жаловались, что эта функция не пригодится в ситуациях, когда участники включают микрофоны, чтобы говорить, а затем забывают отключить звук еще раз.
К счастью, Microsoft знает об этой проблеме, и вскоре на собраниях Microsoft Teams будет доступна функция push-to-talk. Эта функция позволит участникам временно включить микрофон, нажав сочетание клавиш Ctrl+Spacebar. Эта возможность доступна в мобильном приложении Teams и избавляет от необходимости повторно нажимать кнопку микрофона.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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