Вскоре вы сможете использовать настольный клиент Microsoft Teams для анонимного присоединения к собраниям в облаках
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:16
- Просмотров: 138
Microsoft объявила, что пользователи скоро смогут использовать настольный клиент Microsoft Teams для анонимного присоединения к собраниям в разных облаках.
В настоящее время, если вы хотите присоединиться к собранию, размещенному в другом облаке, вам предлагается использовать веб-интерфейс Teams. Microsoft заявляет, что она улучшает опыт, позволяя пользователям анонимно присоединяться к собраниям в облаках из своего настольного приложения.
Развертывание улучшения начнется в середине октября, а завершится - к концу ноября.
Microsoft предложит следующие этапы в рамках общего развертывания:
• Этап 1: Клиенты Standard и GCC смогут присоединяться к собраниям в облаках GCC-High и DOD;
• Этап 2: Клиенты GCC-High смогут присоединяться к собраниям в облаках Standard, GCC и DOD;
• Этап 3: Клиенты DOD смогут присоединяться к собраниям в облаках Standard, GCC и GCC-High;
Это изменение сохраняет существующие настройки для параметра «Анонимные пользователи могут присоединиться к собранию». Администраторам следует пересмотреть существующие настройки для параметра «Анонимные пользователи могут присоединиться к собранию», чтобы убедиться, что в вашей организации включен правильный опыт.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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